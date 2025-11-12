LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 (LA28) ha presentato il calendario completo delle competizioni olimpiche, indicando per ogni disciplina le date e i momenti in cui verranno assegnate le medaglie. Saranno triathlon e nuoto ad aprire e chiudere i Giochi, mentre ci sarà un record di eventi riservati alle donne ed un Super Saturday (il 29 luglio, vigilia della chiusura) con 26 finali.

“Con l’apertura delle registrazioni per i biglietti prevista per gennaio 2026, è il momento ideale per iniziare a pianificare quali eventi seguire, quali sport arriveranno nei diversi quartieri e quali momenti storici non si possono perdere”, ha dichiarato il CEO di LA28, Reynold Hoover. I Giochi di Los Angeles 2028 saranno i più grandi di sempre, con 51 sport, 49 sedi di gara e 18 zone di competizione distribuite tra la regione di Los Angeles e Oklahoma City. La cerimonia di apertura è programmata per il 14 luglio 2028, mentre la cerimonia di chiusura è fissata per il 30 luglio. Dopo oltre vent’anni, il primo evento con assegnazione di medaglie sarà il triathlon, con la gara femminile prevista il 15 luglio nella spettacolare cornice di Venice Beach. L’ultima medaglia olimpica di LA28 verrà invece assegnata nel nuoto poche ore prima della cerimonia di chiusura.

I Giochi inizieranno con un grande spettacolo: le finali dei 100 metri piani femminili e maschili si disputeranno nei primi due giorni di gare, mentre la maratona olimpica chiuderà la rassegna atletica nel weekend finale. Per la prima volta nella storia olimpica, i Giochi di Los Angeles registreranno una partecipazione femminile superiore al 50%, con 50,5% delle quote atleti assegnate a donne. Anche nelle discipline di squadra, la parità sarà totale o addirittura a favore delle formazioni femminili. Il primo giorno di gare sarà memorabile: si terrà infatti il numero più alto di finali femminili mai disputate in una sola giornata, tra cui triathlon, 100 metri e getto del peso, judo (-48kg), scherma (spada individuale), canoa slalom (kayak singolo), rugby a sette e tiro a segno (carabina 10m).

Il 15esimo giorno di gare (29 luglio) passerà alla storia come il “Super Saturday”: una giornata senza precedenti con 26 finali in 23 sport. Saranno assegnati titoli olimpici in discipline come atletica (maratona), basket, pallavolo, nuoto, golf, softball, cricket, equitazione, ciclismo su pista, arrampicata sportiva, taekwondo, lotta e molte altre. Un weekend finale pensato per offrire il massimo dell’emozione agli spettatori e agli atleti di tutto il mondo.

I Giochi di LA28 segneranno il ritorno del baseball e del softball, assenti da Tokyo 2020, il cricket tornerà ai Giochi dopo oltre un secolo, mentre il lacrosse farà il suo ritorno ufficiale. Tra le novità assolute, debutteranno flag football e squash, con le prime medaglie assegnate tra il settimo e decimo giorno di gare. Saranno inoltre introdotti sei nuovi eventi a squadre misti, tra cui: tiro con l’arco (compound a squadre miste), atletica (4x100m mista), ginnastica artistica (squadre miste), canottaggio costiero (doppio misto), golf (squadre miste), tennis tavolo (squadre miste).

