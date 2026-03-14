ROMA (ITALPRESS) – Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto, ha incontrato nel corso della settimana gli addetti militari esteri accreditati in Italia per illustrare le Linee d’Indirizzo 2026-2027 della Forza Armata: un passaggio di diplomazia militare che definisce il posizionamento strategico. L’incontro, tenutosi nella biblioteca di Palazzo Marina, a Roma, ha visto l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto illustrare ai rappresentanti militari stranieri la visione strategica della Forza Armata per il prossimo biennio, sottolineando la necessità di disporre di uno strumento navale capace di affrontare scenari ad alta intensità e minacce ibride. Nel delineare il senso dell’iniziativa, il vertice della Marina ha evidenziato la dimensione internazionale della pianificazione strategica navale italiana: condividere il documento con gli addetti militari significa infatti rafforzare trasparenza, cooperazione e interoperabilità con i partner alleati, elementi ormai imprescindibili nel quadro della sicurezza marittima contemporanea. “È importante condividere il contenuto di questo documento che mira a costruire e mantenere uno strumento – mezzi, personale, logistica e infrastrutture – capace di generare massa critica per affrontare conflitti ad alta intensità e minacce ibride”, ha affermato l’ammiraglio Berutti Bergotto nel corso dell’incontro istituzionale.

La sicurezza marittima – è stato sottolineato – è oggi sempre più una funzione collettiva, costruita attraverso alleanze, cooperazione operativa e condivisione delle informazioni. La Marina italiana, tradizionalmente uno dei pilastri del dispositivo navale dell’Alleanza Atlantica nel Mediterraneo, intende consolidare il proprio ruolo come attore di riferimento nel cosiddetto “Mediterraneo Allargato”, concetto strategico che include non solo il bacino mediterraneo ma anche le rotte che si estendono verso il Golfo di Guinea, il Mar Rosso e l’Oceano Indiano. In questa prospettiva, il documento di indirizzo individua tre direttrici fondamentali: rafforzamento della prontezza operativa, integrazione tecnologica e valorizzazione del capitale umano. L’ammiraglio ha ricordato che la Marina è oggi impegnata in un contesto operativo esteso che richiede capacità di proiezione e presenza avanzata: “Siamo impegnati nel Mediterraneo Allargato, con l’attenzione rivolta anche all’Artico e all’Indo-Pacifico, rafforzando ogni giorno la cooperazione con i nostri alleati e partner”.

Questo ampliamento dello sguardo strategico riflette una trasformazione profonda delle dinamiche geopolitiche marittime. L’Artico è diventato uno spazio di crescente competizione per il controllo delle rotte polari e delle risorse energetiche, mentre l’Indo-Pacifico rappresenta il principale teatro della competizione tra grandi potenze. Per una marina come quella italiana, tradizionalmente proiettata nel Mediterraneo, l’interesse verso questi scenari non implica un cambio di baricentro ma piuttosto la consapevolezza che le linee di comunicazione marittime globali costituiscono un sistema interconnesso. In questo contesto, la cooperazione internazionale diventa un moltiplicatore di potenza navale. Lo stesso Berutti Bergotto ha sottolineato che “la complessità dello scenario attuale è tale che nessuna Nazione può permettersi di affrontarla da sola: la cooperazione diventa un moltiplicatore delle nostre capacità”.

Le Linee d’Indirizzo pongono inoltre forte attenzione alla trasformazione tecnologica del dominio marittimo. Secondo le anticipazioni diffuse da fonti istituzionali e dalla stampa specializzata, il documento enfatizza l’integrazione tra piattaforme tradizionali e sistemi autonomi, la condivisione dei dati secondo standard NATO e lo sviluppo di una consapevolezza marittima avanzata basata sulla fusione informativa. In questa prospettiva, progetti come l’architettura di sorveglianza marittima avanzata e la crescente integrazione tra sensori navali, satellitari e subacquei rappresentano elementi chiave della futura architettura di sicurezza marittima italiana. La dimensione tecnologica, tuttavia, non viene separata dalla dimensione umana: il documento individua nel personale il vero fattore moltiplicatore della capacità operativa. Il sostegno al personale, il miglioramento della qualità del lavoro e l’attrattività della carriera militare vengono considerati elementi essenziali per garantire l’efficienza dello strumento navale nel lungo periodo.

In questa prospettiva, la presentazione delle Linee d’Indirizzo agli addetti militari assume anche una valenza diplomatica. Gli addetti rappresentano infatti uno dei principali canali di dialogo tra le forze armate dei diversi Paesi, facilitando cooperazione, scambio di informazioni e costruzione di fiducia reciproca. Rivolgendosi ai rappresentanti militari accreditati, l’ammiraglio Berutti Bergotto ha espresso un riconoscimento esplicito al loro ruolo: “Il vostro lavoro quotidiano aumenta la fiducia e promuove il dialogo”.

– foto IPA Agency –

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