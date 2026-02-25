GENOVA (ITALPRESS) – Questa mattina, nella Sala stampa del teatro Ariston, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha presentato ufficialmente la cartolina di promozione e valorizzazione del territorio in onda durante la 76esima edizione Festival di Sanremo, fino a sabato 28 febbraio. La cartolina riassume in pochi secondi l’unicità dell’essenza ligure: in una serie di scene ironiche e poetiche diversi popoli – giapponesi, canadesi, brasiliani e arabi – provano con impegno a imitare nei loro paesi la magia ligure, senza successo: solo tornando in Liguria i protagonisti ritrovano la vera unicità ligure. I liguri custodi di questa “essenza” nella cartolina, sono tutti attori legati in qualche modo alla Liguria, per rafforzare l’autenticità del racconto.

“Promuovere la Liguria a livello nazionale e internazionale è un impegno concreto che portiamo avanti e che significa lavoro, ricchezza e sviluppo per la nostra regione grazie al turismo – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci-: si tratta di una vera e propria industria, che genera crescita, occupazione e opportunità, 12 mesi l’anno e non più solo nel periodo estivo. Essere al Festival di Sanremo significa saper cogliere un’occasione unica per dare slancio a questo settore strategico per la Liguria: solo ieri, nella prima serata del Festival, la nostra cartolina è stata vista da oltre 9 milioni e mezzo di persone, segno che la kermesse ancora una volta rappresenta una vetrina eccezionale per portare la nostra terra e le sue bellezze in moltissime case”.

“Anche nel 2025 il turismo in Liguria, con 21 milioni presenze aumentate di oltre un milione rispetto al 2024 – ha dichiarato l’assessore Lombardi – si è confermato come uno dei settori trainanti dell’economia, un fenomeno che testimonia quella ‘fame di Liguria’ che tanto si diffonde nei principali Paesi e mercati del mondo. La nostra cartolina, che da oltre un decennio appartiene al palinsesto del Festival e che lo scorso anno è stata vista da ben 43,6 milioni di telespettatori complessivi nelle 5 serate, comincia parlando di questa voglia di Liguria. Milioni di persone cercano di riprodurre le emozioni provate qui anche a casa loro, ma è tutto vano perché l’acqua non è la stessa, i colori sono smorti, i sapori stravolti e persino le voci stonano. Solo tornando in Liguria è possibile vivere le nostre emozioni in modo originale e indimenticabile, soprattutto perché solo qui è possibile fare esperienza diretta di uno stile di vita in cui sobrietà, autenticità ed essenzialità si sommano in modo unico ed esclusivo. ‘Heart to heart’ è il pay off della nostra cartolina e un cuore pulsante è il puntino della “i” de LaMiaLiguria: è il cuore della nostra gente e della nostra terra”.

