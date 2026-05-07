Presentata al Foro Italico la 37^ edizione del Palermo Ladies Open

ROMA (ITALPRESS) – Palermo rilancia la sua tradizione tennistica e guarda al futuro. Nella splendida cornice del Foro Italico di Roma e nel pieno degli Internazionali d’Italia 2026, è stata presentata la 37esima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo Wta 125 che dal 18 al 26 luglio riporterà il tennis femminile sulla terra rossa del Country Time Club di Palermo.

“Siamo nella cattedrale del tennis italiano a presentare un torneo giunto alla sua 37esima edizione. Credo che sia il posto giusto per mantenere la tradizione del tennis femminile, che è stato il tennis leader per l’Italia desso ha ceduto il passo al maschile e speriamo di riportare ad alti livelli tante giocatrici che con i nostri sforzi e con i tornei che si giocano in Italia”, le parole di Oliviero Palma, direttore di un torneo che ha visto trionfare negli anni delle leggende del tennis italiano come Sara Errani, 2008 e ne 2012, Flavia Pennetta, nel 2009, e Roberta Vinci, nel 2013.

“La giornata di oggi significa tanto per noi. Abbiamo un importante torneo a Palermo, presentato a Roma in pieno svolgimento degli Internazionali d’Italia. Come amministrazione comunale e assessore allo sport sono contento di lanciare questo torneo, diventato sempre di più una tappa importante del tennis italiano”, aggiunge Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo.

Il Country Time Club è in costante rinnovamento: il 29 maggio sarà posata la prima pietra di un intervento da circa 3,5 milioni di euro che, in un anno e mezzo, cambierà il volto del Country, che potrà contare su cinque nuovi campi, quattro in sintetico e uno in erba naturale, una piscina da 25 metri, un centro di riabilitazione sportiva e un’area benessere. Un progetto pensato per rafforzare il ruolo internazionale del torneo e rilanciare l’intero club. Appuntamento alla seconda settimana di luglio, con il tabellone principale che sarà composto da 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie impegnate nel doppio.

Le qualificazioni si disputeranno sabato 18 e domenica 19 luglio, con il main draw al via lunedì 20. Gli incontri si giocheranno su tre campi, a partire dalle ore 17, mentre la finale è in programma domenica 26 luglio alle 20.30. Confermata, per l’ottavo anno consecutivo, la copertura televisiva della Rai con la trasmissione quotidiana del match clou; ancora prima di conoscere i nomi delle tenniste che scenderanno in campo, il pubblico palermitano ha già risposto al richiamo del grande tennis acquistando oltre 1.500 biglietti.

– Foto mec/Italpress –

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