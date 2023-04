VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata presentata questa mattina nel padiglione della Regione del Veneto, a Vinitaly, la Moneta che celebra la Regione Veneto, della serie “Cultura Enogastronomica Italiana – Prosecco e Granseola”. Si tratta della prima moneta celebrativa “Serie “Cultura Enogastronomica Italiana”, della Collezione Numismatica 2023, emessa dal Ministero dell’Economia e Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“Ringraziamo l’artista per avere saputo fare una sintesi della vera identità veneta: il Leone di San Marco, le tipicità, la gondola e tutti quegli elementi che dimostrano quanto vale il nostro territorio – ha sottolineato il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia -. Sono felice di questa nuova moneta da collezione, che dimostra tutto il peso che ha il nostro territorio e offre un tributo alla storia, alla cultura e alla tradizione enogastronomica della nostra splendida terra”.

Si tratta di una moneta da collezione in cupronichel, realizzata dall’artista incisore Marta Bonifacio, che mostra sul Dritto il flùte di Prosecco e un piatto con la Granseola; sullo sfondo una gondola, il Ponte di Rialto è una composizione di onde stilizzate.

Sul Rovescio in alto il Leone alato di Bassano del Grappa, simbolo della nostra Regione e un prospetto della Rotonda di Palladio, celebre villa patrimonio dell’Umanità. Infine, un riferimento alla Cappella degli Scrovegni di Padova, attraverso lo sfondo decorato con stelle a otto punte.

La Moneta dedicata al Veneto è stata svelata oggi presso il padiglione della Regione a Veronafiere, in occasione del Vinitaly, alla presenza di Francesca Reich, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Marco Spinadin, Direttore OP San Marco Associazione Produttori Pesca Società Cooperativa, Marina Montedoro, Presidente Associazione per il Patrimonio delle Colline Unesco del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Al termine della conferenza stampa sono stati donati al Presidente della Regione un calco in gesso della moneta e un esemplare della moneta stessa da collezione.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).