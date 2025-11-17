Prende il via a Sassari il percorso di confronto territoriale sul nuovo piano Regionale dei Trasporti

CAGLIARI (ITALPRESS) – Prende il via domani da Sassari il percorso di confronto territoriale sul nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Sardegna (PRT), lo strumento strategico che individua obiettivi, strategie ed azioni di lungo termine per il sistema dei trasporti dell’isola.

Da domani fino al 27 novembre, l‘Assessorato regionale dei Trasporti sarà impegnato in un ciclo di otto tavoli territoriali che si svolgeranno in altrettanti centri dell’isola – Sassari, Tortolì, Cagliari, Carbonia, Villacidro, Oristano, Olbia e Nuoro – per illustrare i contenuti dello “Schema Preliminare di Piano” e raccogliere contributi, osservazioni e proposte da parte degli enti locali, delle associazioni di categoria e dei cittadini per definire assieme il documento definitivo di Piano.

“Con l’avvio dei tavoli territoriali – ha dichiarato l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca – si apre la fase di ascolto e partecipazione più importante di tutto il percorso. Il Piano Regionale dei Trasporti è uno strumento di visione condivisa che dovrà riflettere i bisogni e le prospettive delle comunità locali. Vogliamo che ogni territorio possa esprimere la propria visione e contribuire attivamente alla costruzione di un sistema dei trasporti più vicino ai cittadini e alle imprese”.

