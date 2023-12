ROMA (ITALPRESS) – Torna il “Premio Sport&Cultura”, organizzato da Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) per premiare le eccellenze del panorama italiano in ambito sportivo. Ad ospitare l’evento, giunto alla sua 18^ edizione, è il Salone d’Onore del Coni di Roma, che apre le porte ai vincitori dell’edizione 2023 e ad alcuni dei massimi rappresentanti dello sport italiano. Il riconoscimento, nato nel 2004 in occasione del decennale della fondazione di Asi, vuole richiamare l’attenzione sui valori che l’Ente incarna quotidianamente attraverso l’impegno, l’aggregazione, l’innovazione, la solidarietà, il coraggio dei suoi numerosi praticanti, agonisti o appassionati. “Si tratta di un premio che vuole esaltare i valori dello sport e che racconta gli impegni di un ente che ha tagliato il traguardo dei 30 anni di vita”. Queste le parole di Claudio Barbaro, presidente Asi. A ricevere il premio “Atleta dell’anno”, intitolato a Carlo Pedersoli, è stata la Nazionale italiana di tennis vincitrice della Coppa Davis 2023 e a ritirarlo c’era Filippo Volandri: “Un onore essere qui stasera per ricevere un premio che incarna i valori sociali dello sport. Solo nelle settimane successive alla vittoria ci siamo resi conto di quello che avevamo fatto” ha sottolineato il capitano della Nazionale di tennis.

Nel corso della cerimonia, poi sono stati assegnati anche il premio “Media”, dedicato a Giampiero Galeazzi, conferito allo spadista Paolo Pizzo, il premio “Innovazione tecnologica” ad Eathlon. A ricevere il premio “Gesto Etico” è stata invece la FairPlay School mentre il “Premio Sostenibilità nello sport Enel X” è stato Link Fitness. Assegnato anche il premio “Ics, Impiantistica e promozione sportiva”, dedicato alle infrastrutture e vinto dalla Regione Lombardia. A conferire il riconoscimento è stato proprio Beniamino Quinteri, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo. “E’ importante che in una cerimonia che premia lo sport ci sia anche un’attenzione importante per le infrastrutture. In Italia c’è un grande bisogno di rinnovamento delle strutture e di nuovi impianti – ha dichiarato il presidente Ics -. Investire nell’impiantistica sportiva significa investire anche nel sociale. Valori che Ics si impegna a rispettare e che incarnano quelli del premio Sport&Cultura dell’Asi”. Tra le celebrità che hanno ricevuto un premio anche Simona Quadraella, nuotatrice italiana che ha vinto l’oro ai recenti europei, che ha ricevuto la benemerenza Asi direttamente dalle mani di Novella Calligaris.

