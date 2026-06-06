Premio Legalità fiscale a Leo “Lotta a evasione e riduzione tasse tra...

Premio Legalità fiscale a Leo “Lotta a evasione e riduzione tasse tra pilastri”

PALERMO (ITALPRESS) - “Per quanto riguarda la parte fiscale, ci siamo mossi su quattro pilastri. Certezza del diritto, semplificazione, lotta all’evasione e riduzione delle tasse". Lo ha detto il vincitore del Premio Legalità fiscale, il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, a margine della consegna del riconoscimento promosso dalla Camera degli Avvocati tributaristi di Palermo. xd8/trl/mca1