Fusco “La Pedemontana Lombarda ridisegna la mobilità a nord di Milano”

MILANO (ITALPRESS) - 2,3 miliardi di euro di investimento per realizzare un’infrastruttura destinata a ridisegnare la mobilità a nord di Milano. È il quadro tracciato da Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Una volta completata, l'opera attraverserà la Lombardia da ovest a est, toccando le province di Monza-Brianza, Como e Varese, lungo un itinerario che collegherà l'aeroporto di Malpensa alla tangenziale est e alla tangenziale esterna est di Milano. Un tracciato che, una volta completato, funzionerà da bypass della A4, oggi già portata a quattro corsie, e offrirà un'alternativa alla viabilità provinciale della Brianza. Il manager cita un'esempio emblematico: il collegamento tra Desio e Bovisio, oggi percorribile in circa un'ora su appena 20 km di strade provinciali, richiederà con la nuova autostrada soli 10 minuti. Al centro dell'intervento ci sono le tratte B2 e C, 29 km di nuova autostrada che andranno ad aggiungersi ai circa 20 km già in esercizio e ai 10 km ancora in fase di progettazione necessari a chiudere l'itinerario complessivo. Secondo Fusco, i lavori in corso valgono circa 1,5 miliardi di euro, mentre l'investimento complessivo - comprensivo di espropri, interferenze e opere connesse - sale a circa 2,3 miliardi. Lo stato di avanzamento attuale si attesta al 25%. sat/gsl