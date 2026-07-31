Immigrazione clandestina, espulsi 23 egiziani con charter da Malpensa

ROMA (ITALPRESS) - Nuova operazione di contrasto all’immigrazione clandestina condotta nell’ambito delle iniziative europee con il coordinamento dell’Agenzia Frontex. Si è concluso un intervento di rimpatrio congiunto verso Il Cairo, eseguito con un volo charter organizzato dall’Italia, a bordo del quale sono stati imbarcati 23 cittadini egiziani espulsi dal territorio nazionale. Il velivolo è decollato dallo scalo di Milano Malpensa, dove sono stati imbarcati 19 stranieri.