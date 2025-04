Premio Cristiana Matano a Lampedusa, studenti a scuola di giornalismo

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Tutto pronto per la consueta tappa di avvicinamento alla decima edizione di “Lampedus’Amore – Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano”, in programma dal 7 al 12 luglio. L’iniziativa, voluta sin dal 2016 dall’Associazione Occhiblu ETS, che organizza il Premio, prevede tre giornate di formazione giornalistica e civica, da domani a giovedì 10 aprile, ed è rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado del Comune di Lampedusa e Linosa.

Le lezioni avranno luogo nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e vedranno la partecipazione, in presenza o in collegamento, anche di alcune scolaresche siciliane. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e il corpo docente e sarà condotto dai giornalisti professionisti Marina Turco e Filippo Mulè, presidente dell’Associazione Occhiblu.

Interverranno, inoltre, personalità di spicco del mondo delle istituzioni, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, con l’obiettivo di introdurre gli studenti all’universo dell’informazione. Tra gli argomenti trattati figurano il concetto di notizia e l’importanza di una corretta informazione, le insidie delle fake news, il linguaggio del web e i new media, il legame tra la professione giornalistica e gli articoli della Costituzione italiana, gli eccessi sui social network e l’impatto dell’intelligenza artificiale.

Quest’anno, inoltre, il programma prevede un’esercitazione esterna con la realizzazione di interviste, servizi giornalistici e un telegiornale. Al termine del corso, gli studenti, con il supporto dei propri insegnanti, redigeranno un articolo di circa 30 righe o realizzeranno un audio-video sui temi affrontati durante il seminario. Gli elaborati saranno valutati dai docenti e dai giornalisti curatori del progetto: i migliori verranno premiati nella serata del 12 luglio 2025, durante la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti del Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano.

Nel frattempo, continuano ad arrivare gli elaborati per il Premio giornalistico Cristiana Matano 2025. È possibile presentare la propria candidatura fino al 30 aprile. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.occhibluonlus.com.

