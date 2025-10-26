Premio Braille alla Sicilia, Schifani “Sempre vicini all’Uici”

PALERMO (ITALPRESS) - "Grazie all'Associazione Ipovedenti per questo riconoscimento nei confronti dell'istituzione regionale e del mio governo. La mia formazione culturale e politica, sin da quando sono uscito in campo nel 1996, è stata quella di essere vicino a questa categoria, che necessita di un'attenzione particolare, ma che lo fa sempre con garbo, con garbo di serietà, di civiltà, che naturalmente è un elemento di riferimento da parte di tutte quelle categorie svantaggiate per motivi fisici, motivi non dipendenti dalla volontà. Noi siamo stati sempre vicini a loro e continueremo ad esserlo nella nostra azione quotidiana istituzionale e politica". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della consegna del Premio Louis Braille per il 2025 avvenuta nel corso del congresso dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps, a Terrasini, in provincia di Palermo. abr/mca2 Fonte video: Regione Siciliana