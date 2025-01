LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo ministro maltese, Robert Abela, ha fatto appello all’unità durante un messaggio annuale registrato in video, invitando a “lavorare insieme per trovare soluzioni ai problemi che affliggono il nostro popolo. Uniti siamo più della somma delle nostre parti. L’unità è molto più grande del risentimento”.

Abela ha osservato che l’economia del Paese “sta prosperando e creando più ricchezza”, tuttavia, ha sottolineato “nei prossimi giorni continueremo ad affrontare una delle nostre sfide più significative, quella della manodopera importata”.

Il Premier maltese ha riconosciuto la pressione sulle infrastrutture causata dall’afflusso di lavoratori stranieri. “Farò in modo che, con la crescita dell’economia, ciò non influisca negativamente sulla qualità della vita dei gozitani e dei maltesi, o addirittura sull’ambiente che ci circonda. Questo non lo accetterò mai”, ha affermato Abela.

Parlando dell’industria del turismo, Abela ha sostenuto che Malta ha il lusso di potere dare priorità e orientarsi verso la “qualità” e non verso la quantità di turisti che attira. Il primo ministro ha affermato che il governo “ha delle soluzioni” e che queste saranno implementate. “Abbiamo un piano chiaro e sappiamo dove stiamo andando”, ha sottolineato.

Abela ha parlato dell’implementazione delle misure del bilancio 2025 che entreranno in vigore nei prossimi giorni. Ha anche promesso di occuparsi delle liste d’attesa per gli interventi chirurgici e di supportare tutti nel diventare proprietari di una casa. “Ciò che è stato promesso a ottobre si concretizzerà nei prossimi giorni. Vi do la mia parola che lo faremo”, ha concluso.

– Foto: DOI –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]