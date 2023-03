MILANO (ITALPRESS) – Qualità, passione e tanta determinazione. Sono queste le caratteristiche che uniscono i soci sportivi di ACI Milano che sono stati premiati per i loro successi nel 2022.

Persone dalle storie diverse e anche dalle età diverse, ma legati dall’amore per le ruote e i motori e la voglia di tenere alto il nome dell’Italia sia in patria che all’estero. Un’occasione particolare quest’anno per l’ACI che a giugno festeggerà i 120 anni dalla sua nascita.

L’evento e la premiazione, condotta dal presidente di ACI Milano Geronimo La Russa, sono stati preceduti dalla presentazione del libro di Mario Donnini “Le 24 ore di Le Mans”. Il 10-11 giugno la Ferrari gareggerà proprio sulla celebre pista francese e tra i soci ACI c’è il desiderio di vedere finalmente un’auto a costruzione, team e pilota italiano tornare a vincere una gara nella quale l’ultima vittoria del “cavallino rampante” risale al 1965.

Le speranze sono quindi riposte in un giovane promettente del campionato del mondo Endurance con l’Hypercar della Scuderia Ferrari, Alessandro Pierguidi, anche lui premiato questa sera.

Non solo piloti, ma anche scuderie e ufficiali di gara con differenti anzianità di servizio.

“Siamo a pochi mesi dai 100 anni dell’autodromo nazionale di Monza e abbiamo premiato più di 100 grandi sportivi che hanno primeggiato in tutte le discipline, dal campione del mondo delle gare Wec su Ferrari Pierguidi a ragazzini che sui kart a pochi anni di vita compiono imprese importanti. Senza poi dimenticare i nostri seniores, le gare di regolarità e di salita e i rally. E’ un Automobil Club che può vantare al suo interno piloti di tutte le specialità e grandi campioni”, ha dichiarato il presidente La Russa.

