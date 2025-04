Precipita un elicottero a New York, sei le vittime

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un elicottero è caduto nel fiume Hudson tra New York e il New Jersey alle 15,30 locali. Sale a sei il bilancio delle vittime. Oltre alla famiglia di cinque turisti – due adulti e tre bambini – a bordo c’era anche un pilota.

Un video condiviso di Eyewitness News mostra pezzi dell’elicottero che si spezzano e precipitano in acqua. La Guardia Costiera ha dichiarato di aver bloccato il traffico navale nella zona e di aver istituito una zona di sicurezza.

Nel frattempo la polizia ha avvisato i residenti di aspettarsi la presenza di veicoli di emergenza e ritardi nel traffico nelle aree circostanti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)