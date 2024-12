LECCO (ITALPRESS) – Una donna è morta dopo essere precipitata da un sentiero, dal versante lecchese del Resegone. L’incidente montano è avvenuto questo pomeriggio attorno alle 14,30. Immediati sono scattati i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Con lei c’era anche un’altra donna di 48 anni, che non è stata coinvolta nella precipitazione, ma che ha avuto un malore a seguito dell’evento. La donna non è stata comunque ospedalizzata.(ITALPRESS).

Foto: Trl