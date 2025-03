ROMA (ITALPRESS) – “Con grande piacere ho avuto modo di partecipare all’importante manifestazione “Praeneste 2025” tenutasi presso il Comune di Palestrina grazie all’impegno ed alla collaborazione tra il Comune, il Gruppo di Protezione Civile di Palestrina, il COREIR (Corpo Regionale di Intervento Rapido del Lazio) e l’AIVEM (Associazione IngegneriVolontari per l’Emergenza). La finalità dell’evento è stata quella di far comprendere a tutta la cittadinanza quale fosse il meccanismo di funzionamento della Protezione Civile e quali sono le procedure da adottare davanti ad imprevedibili stati emergenziali. A tal fine sono stati allestiti un campo di emergenza di prima assistenza e un posto di Assistenza Socio Sanitaria con la finalità di consentire la realizzazione di numerose esercitazioni e la simulazione delle iniziative da intraprendere a sisma appena avvenuto”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.

“Ritengo fondamentale la valorizzazione di iniziative come questa, in grado, mediante il giusto bilanciamento tra teoria e prassi, di dare ai cittadini una visione completa ed esaustiva del funzionamento della protezione civile e soprattutto delle misure da intraprendere in casi emergenziali. Ringrazio il Sindaco Macchi e tutti gli organizzatori per aver realizzato questa bellissima manifestazione da prendere come modello anche nel resto del territorio laziale”, conclude l’assessore Ciacciarelli.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).