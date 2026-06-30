Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 30/6/2026

MILANO (ITALPRESS) - La farmacia non è più soltanto il luogo in cui si ritira un farmaco, ma un punto di riferimento per i cittadini: uno spazio in cui trovare un consiglio, un servizio e una risposta. Nella diciassettesima puntata di "Power Talks – Il potere della comunicazione", format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Arturo Saggese, dottore commercialista di MAK Consulting, e Lorenzo Smerieri, consulente aziendale di MAK Consulting, per raccontare come si sia evoluto il ruolo della farmacia e il modo in cui comunica con le persone. Negli ultimi anni, infatti, la farmacia è diventata un presidio di prossimità sempre più orientato ai servizi, alla prevenzione e all’assistenza del cittadino. Ma è cambiato anche il modo di comunicare: tra social network e intelligenza artificiale, resta centrale il valore del rapporto umano, fatto di ascolto, competenza e fiducia. Oggi comunicare nel mondo della salute significa accompagnare, rassicurare ed essere presenti. Un’evoluzione che ha trasformato la farmacia in uno dei presìdi più importanti della sanità di prossimità. col3/azn/gsl