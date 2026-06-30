Clima, Moratti “Ue non può essere l’unica ad agire con responsabilità”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Oltre 1.300 persone sono morte in Europa in una sola settimana a causa del caldo estremo. Non sono numeri, sono vite umane. Le ondate di calore ci ricordano che i cambiamenti climatici sono una realtà e che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente. Quindi dobbiamo agire con responsabilità, ma non possiamo essere gli unici a farlo. L'Europa produce circa il 6% delle emissioni globali di CO2, mentre la sola Cina supera il 33%: se noi imponiamo regole sempre più rigide solo alle nostre imprese, rischiamo di farle trasferire proprio nei Paesi che inquinano di più. Così perdiamo posti di lavoro e competitività, senza ridurre le emissioni globali". Così Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia. (ITALPRESS) col4/azn (Fonte video: Ufficio stampa Letizia Moratti)