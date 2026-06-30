Viabilità, Schifani “Misure compensative ai Comuni, lavoro in sinergia con Anas”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo soddisfatti della definizione di queste misure compensative. Certo, guardando il promemoria, un pò di tempo è passato da quando si è iniziato a realizzarle. L'importante è però arrivare, il punto finale, arrivare alla definizione. È un comprensorio che per l'80% contiene il mio ex collegio, quindi è tutta una zona che conosco e alla quale sono rimasto fortemente legato. È giusto che ci siano queste compensazioni perché il territorio un po' ha patito, a volte, la lunghezza dei tempi di realizzazione delle opere. Indipendenti dalla volontà naturalmente di singoli. Ci sono varianti, il territorio certe volte presenta delle anomalie ignote, l'imprevisto ci può succedere sempre. Però registriamo oggi di essere arrivati a un punto finale di concretezza, cioè lo Stato risarcisce la sofferenza dei cittadini". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa per la firma del protocollo d'intesa Regione-Anas a favore di otto Comuni. Una convenzione fra Regione, Anas e otto Comuni siciliani (Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati) relativa agli interventi di compensazione territoriale per i lavori di ammodernamento dell'itinerario Palermo-Agrigento (strade statali 121 e 189). xd6/vbo/mca3