Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 29/9/2026

GENOVA (ITALPRESS) - Dalla certezza del dato alla semplificazione degli appalti, fino alla capacità di raccontare un territorio: la fiducia passa sempre dalla qualità delle informazioni che siamo in grado di trasmettere. Nella nuova puntata di Power Talks – Il potere della comunicazione, direttamente da Portofino Talks, il tema è stato affrontato da tre prospettive differenti: innovazione, imprese e turismo. Con Federico D’Annunzio, Presidente di Traent S.r.l. del Gruppo Alfano, si è parlato di una delle questioni centrali della trasformazione digitale: non basta avere a disposizione un dato, bisogna poterlo verificare. Con Desiderio Berdini, Chief Innovation Officer di CQOP SOA, il confronto si è spostato sul mercato europeo degli appalti e su un ostacolo ancora evidente. Infine, Luca Lombardi, l’assessore al Turismo della Regione Liguria, ha posto l'attenzione su come eventi e produzioni audiovisive possano diventare una vetrina per raccontare la regione. Tre mondi apparentemente lontani che raccontano, ancora una volta, lo stesso principio. mrc/azn