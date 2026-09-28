Mattarella riceve le lettere credenziali dei nuovi Ambasciatori

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi Ambasciatori: S.E. Christina Rafti, Repubblica di Cipro; S.E. Radek Rubeš, Repubblica Ceca; S.E. Shahabudeen bin Adam Shah, Malaysia; S.E. Abimbola Tolulope Samuel Reuben, Repubblica Federale di Nigeria; S.E. Elçin Nariman oglu Hüseynli, Repubblica dell'Azerbaigian; S.E. Jöel Marie Rault, Repubblica di Mauritius Era presente il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. fsc/mca2 (Fonte video: Quirinale)