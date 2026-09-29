Imprese e lavoro, nasce l’Osservatorio sull’IA

MILANO (ITALPRESS) - Accompagnare imprese e lavoratori nella trasformazione digitale, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese. E' questo l'obiettivo dell’Osservatorio sull’intelligenza artificiale di UniEticPMI, presentato a Milano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra oltre 20 enti di formazione e diverse realtà del mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di promuovere una conoscenza consapevole dell’IA e favorirne un’adozione responsabile. La partecipazione di FonARCom si inserisce in un percorso che lega innovazione e sviluppo delle competenze. mgg/azn