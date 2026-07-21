Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 21/7/2026

ROMA (ITALPRESS) - Nella ventesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Michele Vitiello, segretario generale del World Energy Council Italia, per riflettere su come raccontare la transizione energetica in un momento storico in cui il dibattito pubblico è sempre più acceso. Una conversazione che parte da un principio tanto semplice quanto fondamentale: semplificare non significa banalizzare. Significa eliminare le sovrastrutture, rendere accessibili concetti complessi e permettere a ogni cittadino di comprendere un cambiamento che riguarda tutti. Perché la transizione energetica non è una questione riservata agli esperti. È una trasformazione che coinvolge famiglie, imprese, istituzioni e nuove generazioni. sat/azn