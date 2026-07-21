Mariani (Leonardo) “Più capacità produttiva per cogliere crescita del mercato”

FARNBOROUGH (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) - "Il fatto di aumentare la la capacità produttiva, rispetto a una domanda cresciuta del mercato che abbiamo voluto misurare già da da un po', è confortata innanzitutto dal fatto di essere a conoscenza di avere una profonda supply chain in grado di rispondere in maniera dinamica e anche particolarmente efficace a questa domanda aumentata". Lo ha detto Lorenzo Mariani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo, a margine di una visita con una delegazione di Camera e Senato all'International Airshow, la principale fiera mondiale delle eccellenze in aviazione, che si tiene a Farnborough, in Inghilterra. "La capacità che ha un'azienda, sia produttivamente che tecnologicamente, è legata moltissimo al capitale umano che abbiamo e alla capacità di utilizzare al meglio i nostri asset produttivi", aggiunge. f51/mgg/gtr