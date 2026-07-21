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Tg News – 21/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bologna, Meloni: “Alimentare odio contro agenti da irresponsabili” - Il presidente dei 118: “Con un medico sul posto Fakir poteva salvarsi” - Anm: “Minacce e clima d’odio contro i magistrati del caso Roggero” - A Como una bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago - Allarme siccità, fiume Po in sofferenza - Trump pronto a imporre nuovi dazi a decine di Paesi - Quasi 3 milioni attendono più del dovuto per visite ed esami - Milano, Sala: “Programma di sicurezza a La Maura ha funzionato" - Previsioni 3B Meteo 22 Luglio azn