Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 10/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - Le parole possono raccontare una storia, ma possono anche cambiarne il destino e diventare strumenti di consapevolezza, ascolto e rinascita. Nella ventinovesima puntata di "Power Talks, il potere della comunicazione", format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Francesca Carollo, giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione Wall of Dolls, per affrontare un tema che riguarda l’intera società: la violenza sulle donne e la responsabilità di chi sceglie di raccontarla. Un confronto che assume un significato particolare nel mese che conduce al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma che richiama un impegno necessario ogni giorno dell’anno. Dalla sua esperienza nella cronaca, Francesca ha maturato una convinzione precisa: il modo in cui raccontiamo la violenza può contribuire a contrastarla oppure a renderla ancora più difficile da riconoscere. Ma la comunicazione può diventare anche uno strumento di rinascita. Lo dimostra la storia di Moira, protagonista del libro Non uccidi. Storia di una donna che ce l’ha fatta. mrc/azn