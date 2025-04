VENEZIA (ITALPRESS) – “Contrastare la povertà educativa significa garantire ai giovani le opportunità per costruire un futuro migliore, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza e sicuramente la motivazione, l’autostima, l’empatia e la gestione dello stress influenzano il benessere personale e l’apprendimento scolastico. In Veneto i risultati scolastici dei ragazzi sono tra i migliori in Italia, sulla base degli esiti ottenuti nelle prove Invalsi nel 2024, e la nostra scuola superiore, pur rilevando differenze tra licei, tecnici e professionali, mantiene standard elevati rispetto alle altre regioni, occupando le prime posizioni negli esiti nelle classifiche regionali in qualsiasi tipo di scuola”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta i dati contenuti nel report sul contrasto alla povertà educativa realizzato dalla Statistica regionale.

“Questo bollettino evidenzia come le scelte scolastiche e i risultati accademici siano fortemente influenzati dall’ambiente familiare. Gli studenti provenienti da contesti socio-economici meno favorevoli e gli alunni stranieri sono maggiormente rappresentati negli istituti professionali, mentre gli studenti con background più agiati tendono a prediligere i licei. In questo contesto – aggiunge Zaia –, la scuola dovrebbe agire come un elemento di equità, garantendo a tutti i ragazzi opportunità formative adeguate avendo come obiettivo quello di proiettare attivamente i giovani nella società. Di certo, i rapporti con i genitori e gli insegnanti risultano determinanti per il benessere giovanile, così come un elemento chiave per contrastare la povertà educativa è la disponibilità di servizi per l’infanzia e il supporto alle famiglie”, conclude il governatore.

