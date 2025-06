ROMA (ITALPRESS) – Il ministero dell’Interno, dipartimento di Pubblica Sicurezza, e Poste Italiane rafforzano la sinergia istituzionale a tutela della sicurezza informatica dei servizi pubblici e delle infrastrutture digitali: è stata rinnovata oggi, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, la convenzione quadro che consolida la collaborazione tra Poste Italiane e la Polizia di Stato, attraverso l’azione della Polizia Postale per la sicurezza cibernetica. Così il Viminale e Poste Italiane in una nota.

L’accordo, firmato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani, e dall’ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, insieme al dg Giuseppe Lasco, “consolida una cooperazione storica e introduce nuove forme di collaborazione operativa, favorendo il continuo scambio di informazioni e la realizzazione di attività congiunte per prevenire e contrastare i cyber attacchi – si legge in una nota – Sono inoltre previsti programmi di formazione specifici per accrescere le competenze nel campo della sicurezza digitale. Un ambito di particolare rilievo della collaborazione è dedicato alla protezione delle infrastrutture digitali che sostengono il Progetto POLIS di Poste Italiane, che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti e che punta a trasformare gli uffici postali in sportelli digitali per la Pubblica Amministrazione, facilitando l’accesso ai servizi da parte dei cittadini”.

– foto ufficio stampa Ministero dell’Interno –

