Poste Italiane, al via in Sicilia il servizio “Passaporti a sportello”

TRAPANI (ITALPRESS) - Parte in Sicilia, dal trapanese, il servizio di Poste Italiane di richiesta passaporti a sportello. Sono 18 i primi uffici abilitati dalla questura di Trapani alla lavorazione delle pratiche di rilascio o rinnovo del documento per residenti e domiciliati. Tra le sedi disponibili anche Salemi, dove è stato presentato l'avvio del progetto Polis, alla presenza del sindaco, Vito Scalisi, e di Fabio Piazza, Direttore filiale di Trapani di Poste italiane. f46/fsc/azn