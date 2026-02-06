Postato e poi rimosso il video dei coniugi Obama ritratti come due scimmie dall’account di Trump

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ stato rimosso il video postato alcune ore prima sull’account Truth del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ritraeva i coniugi Obama come “due scimmie”. Secondo quanto riporta il sito Axios, un funzionario della Casa Bianca ha puntato il dito contro un membro dello staff, che avrebbe pubblicato per errore il video.

“Il post di Trump ha scosso la Casa Bianca, poiché i membri dello staff hanno difeso d’istinto il post del presidente, anche se sono stati sommersi dalle telefonate dei colleghi repubblicani che imploravano di rimuoverlo”, prosegue Axios citando il resoconto di una fonte anonima. Il video video dura due secondi ed è una parodia, fatta con l’intelligenza artificiale, di un frame del Re Leone. Il video è rimasto online sull’account di Trump per circa 12 ore.

