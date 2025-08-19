Possibile svolta per la pace in Ucraina, Putin dice sì a un vertice con Zelensky

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli incontri di Washington sembrano avere dato un’accelerazione nelle trattative per la pace in Ucraina, anche se restano molti i nodi da sciogliere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver contattato il presidente russo Vladimir Putin e di aver iniziato a organizzare degli incontri strategici per raggiungere l’accordo sulla fine del conflitto. “Ho chiamato Putin e ho iniziato a organizzare un incontro, in un luogo da definire, fra Putin e Zelensky – ha scritto sul suo social Truth -. Dopo questo incontro, avremo un trilaterale con me e i due presidenti”. L’annuncio è giunto al termine di una giornata intensa in cui Trump, Zelensky e i leader europei si sono incontrati nella East Room della Casa Bianca per i colloqui multilaterali, dopo che Trump aveva incontrato Putin in Alaska.

I leader politici europei hanno partecipato alle discussioni, alla ricerca di soluzioni per proteggere l’Ucraina e il Continente da qualsiasi aggressione crescente da parte di Mosca, trattando diversi punti, tra cui la liberazione degli ostaggi e dei bambini, la sicurezza territoriale dell’Ucraina e la suddivisione dei territori con la Russia. Trump ha parlato di “un ottimo passo iniziale per una guerra che dura da quasi quattro anni”, aggiungendo che il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff stanno coordinando le azioni con la Russia e l’Ucraina. Intanto, secondo quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Friedrich Mertz, l’incontro fra Putin e Zelensky si terrà entro le prossime due settimane. Per un attimo Trump aveva interrotto i colloqui per sentire al telefono il leader del Cremlino. Poi i negoziati sono ripresi allo Studio Ovale in un formato “riservato ai leader”.

Trump ha quindi reso noto di aver avuto “un incontro molto buono” con il presidente Zelensky e i leader europei, durante il quale “abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, garanzie che saranno fornite da vari paesi europei, in un coordinamento gli Stati Uniti”. Nei prossimi incontri si dovrà anche affronterà la questione dei territori, tema che non è stato trattato nella lunga giornata di incontri a Washington. L’attenzione dei leader è stata concentrata sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Gli occidentali formalizzeranno le proposte sul tema entro 10 giorni. Cauto, però, si è mostrato il presidente francese Emmanuel Macron: “Dubito che Putin voglia la pace”, ha detto chiedendo “un aumento delle sanzioni” contro la Russia se i negoziati falliranno. Inoltre secondo alcune informazioni rilasciate dalla Casa Bianca e riportate dal Financial Times, l’Ucraina sarebbe disposta ad acquistare 100 miliardi di dollari di armi americane finanziate dall’Europa per ottenere garanzie statunitensi sulla sua sicurezza dopo il potenziale accordo di pace con la Russia.

LE PAROLE DI ZELENSKY

“A Washington si sono svolti importanti negoziati. Molte questioni sono state discusse con il presidente Trump. Una lunga conversazione approfondita. Sia sulla situazione sul campo di battaglia che sui nostri passi per avvicinare la pace. Ci sono stati diversi incontri nel formato con i leader europei e il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza. Questo è un tema chiave per iniziare a porre fine alla guerra”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Apprezziamo l’importante segnale degli Stati Uniti sulla loro disponibilità a sostenerli e a parteciparvi. Grazie al presidente Trump per l’invito e per il formato speciale dell’incontro. Grazie a tutti i leader che erano con noi oggi: è stato un passo importante, una dimostrazione di vera unità tra Europa e Stati Uniti”, spiega il leader ucraino.

“I leader sono venuti personalmente per sostenere l’Ucraina e discutere di tutto ciò che ci avvicinerà a una vera pace, a un’architettura di sicurezza affidabile che proteggerà l’Ucraina e tutta l’Europa. Continuiamo a lavorare, a coordinare i nostri passi con tutti gli alleati che cercano di porre fine alla guerra con dignità. Grazie a tutti coloro che ci aiutano”, conclude Zelensky.

LA CINA SOSTIENE LA PACE

“La Cina sostiene tutti gli sforzi volti a una risoluzione pacifica della crisi ed è lieta di vedere che Russia e Stati Uniti mantengono i contatti, migliorano le loro relazioni e promuovono una soluzione politica della crisi ucraina”. Lo ha detto Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa.

