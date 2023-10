ROMA (ITALPRESS) – Positivo debutto per il lancio della Mazda CX-30 nuova versione 2024 in occasione del porte aperte in tutte le concessionarie Mazda. Un evento che la Casa giapponese desidera replicare per rispondere alle richieste dei tanti clienti interessati alla crossover ibrida, bestseller Mazda in Italia, con un doppio appuntamento, sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre 2023. I clienti hanno molto apprezzato i perfezionamenti dell’ultima versione, che la rendono ancora più sicura e connessa, grazie agli aggiornamenti in termini di sistemi di sicurezza e infotainment, che mettono tecnologia e praticità a portata di mano di chi la guida; nonchè l’elevata qualità e il piacere di guida tipicamente Mazda. Lo sviluppo umanocentrico di Mazda ha portato a ottenere un abitacolo versatile e molto ben equipaggiato. Nonostante le compatte dimensioni esterne, la nuova Mazda CX-30 dispone di interni che accolgono tutti i passeggeri in uno spazio rilassante e confortevole anche nei lunghi viaggi, mentre il vano bagagli offre praticità senza sforzi e una elevata capacità di carico per soddisfare qualunque esigenza. Il 50% dei clienti ha preferito la versione Homura della CX-30 2024, grazie al suo vincente rapporto equipaggiamento-prezzo e al carattere sportivo conferito dalle particolari finiture quali i retrovisori esterni e i cerchi in lega da 18″ di colore Nero Lucido, i vetri scuri posteriori e i rivestimenti interni con tessuto nero e cuciture rosse. Le motorizzazioni predilette sono state le e-Skyactiv G da 122 CV e 150 CV con cambio manuale, entrambe dotate di tecnologia Mazda M Hybrid e sistema di disattivazione dei cilindri, mentre la motorizzazione e-Skyactiv X da 186 CV, anch’essa con tecnologia Mazda M Hybrid, è stata principalmente preferita con la trasmissione automatica.

L’esclusiva trazione integrale i-Activ AWD ha interessato il 20% dei clienti della Mazda CX-30 nuova versione 2024, scelta per la grande sicurezza che la contraddistingue: si tratta, infatti, di un avanzato sistema che offre grip eccezionale in ogni momento, assicurando accelerazioni, frenate e curve omogenee in tutte le situazioni, controllando costantemente le condizioni di marcia e regolando l’equilibrio tra l’aderenza degli pneumatici anteriori e posteriori a supporto della stabilità ottimale del veicolo.

Per celebrare il successo del lancio e accogliere le richieste dei nuovi clienti della Mazda CX-30 nuova versione 2024, continua fino al 7 ottobre la promozione speciale: in caso di acquisto con formula Mazda Advantage, saranno in omaggio i primi due tagliandi grazie al pacchetto di manutenzione ServicePlus Essence.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

