Portogallo, Seguro eletto nuovo presidente con il 66,8% dei voti

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il socialista Antonio Josè Seguro è stato eletto nuovo presidente del Portogallo al secondo turno delle elezioni presidenziali, ottenendo il 66,8% dei voti. Sconfitto il leader della destra populista Andrè Ventura, che si è fermato al 33,2%. Succederà al conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, che ha ricoperto la carica per dieci anni e che non poteva ricandidarsi per un terzo mandato. La vittoria di Seguro segna il ritorno di un esponente socialista alla presidenza dopo vent’anni. “I vincitori stasera sono i portoghesi e la democrazia”, ha commentato a caldo il nuovo capo di Stato, esprimendo il suo desiderio di essere “il presidente di tutti i portoghesi”.

