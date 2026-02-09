Portogallo, Seguro eletto nuovo presidente con il 66,8% dei voti

Socialist candidate Jose Antonio Seguro addresses supporters on the night of Portugal's presidential election first round in Caldas da Rainha. Portugal's socialist candidate won the first round of the presidential election and will face the far-right candidate in the second round. - Henrique Casinhas / SOPA Images//SOPAIMAGES_HCASINHAS_18012026_ANTONIOJOSESEGURO_024/Credit:Henrique Casinhas / SOPA/SIPA/2601210746

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il socialista Antonio Josè Seguro è stato eletto nuovo presidente del Portogallo al secondo turno delle elezioni presidenziali, ottenendo il 66,8% dei voti. Sconfitto il leader della destra populista Andrè Ventura, che si è fermato al 33,2%. Succederà al conservatore Marcelo Rebelo de Sousa, che ha ricoperto la carica per dieci anni e che non poteva ricandidarsi per un terzo mandato. La vittoria di Seguro segna il ritorno di un esponente socialista alla presidenza dopo vent’anni. “I vincitori stasera sono i portoghesi e la democrazia”, ha commentato a caldo il nuovo capo di Stato, esprimendo il suo desiderio di essere “il presidente di tutti i portoghesi”.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE