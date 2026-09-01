Porto di Civitavecchia, maxi sequestro di tabacco proveniente dall’Algeria

ROMA (ITALPRESS) – Maxi sequestro di tabacco al porto di Civitavecchia, dove la Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato un tentativo di introduzione illecita in Italia di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico provenienti dall’Algeria.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli sui passeggeri, sui bagagli e sui mezzi in arrivo allo scalo portuale, con particolare attenzione alle tratte internazionali considerate più esposte al rischio di traffici illeciti.

Nel corso delle verifiche, i militari del Gruppo di Civitavecchia e i funzionari dell’Ufficio ADM del Lazio – sede di Civitavecchia hanno controllato due cittadini algerini appena sbarcati da un traghetto proveniente da Annaba.

La perquisizione dei bagagli ha permesso di scoprire 8,695 chili di prodotti da tabacco, di cui 400 grammi di tabacchi lavorati esteri e 8,295 chili di tabacco da mastico, occultati per sottrarli ai controlli doganali e al pagamento dei relativi diritti.

La merce è stata sequestrata e ai due cittadini sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 43.475 euro, calcolate nella misura di 5 euro per ogni grammo di tabacco introdotto illecitamente nel territorio nazionale.

I prodotti sequestrati saranno successivamente confiscati e avviati alla distruzione secondo le procedure previste dalla normativa.

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Foto: screenshot video Guardia di Finanza