Porti, la vicepresidente Angelilli incontra il nuovo commissario Latrofa

ROMA (ITALPRESS) – La vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione Roberta Angelilli ha incontrato presso la Sala Aniene della Giunta Regionale il nuovo commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Raffaele Latrofa. Si è trattato del primo incontro istituzionale tra la vicepresidente Angelilli e il commissario Latrofa, recentemente nominato alla guida dell’ente che governa i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per avviare un confronto operativo sulle priorità strategiche, i progetti in corso e le nuove iniziative che interesseranno i tre porti laziali, snodi fondamentali per lo sviluppo economico e logistico della Regione.

“Questo primo incontro rappresenta un passo fondamentale per consolidare la collaborazione tra Regione Lazio e Autorità Portuale. Siamo pronti a lavorare insieme per valorizzare i porti del Lazio come asset strategici per l’economia regionale, la blu economy, la logistica e la transizione ecologica”, ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli al termine della riunione.

Tra i principali temi affrontati: transizione energetica, con particolare attenzione alle manifestazioni d’interesse in valutazione ad INVITALIA finalizzate al reinsediamento di attività ed investimenti produttivi nell’area di Civitavecchia. Attuazione della Zona Logistica Semplificata del Lazio, attraverso l’istituzione di uno sportello unico e la valorizzazione delle aree retroportuali. Sviluppo del settore merci, ottimizzazione dell’uso delle banchine e rilancio della cantieristica.

L’importanza strategica di una collaborazione con l’area logistica di Santa Palomba a Pomezia, per fare dei porti laziali un hub di export per il polo romano, contribuendo così allo sviluppo del traffico container in uscita, oggi ancora sottoutilizzato. Organizzazione degli Stati Generali della Logistica, come momento di confronto tra istituzioni, imprese, operatori e stakeholder per definire una visione condivisa sul futuro del sistema portuale del Lazio.

-Foto Regione Lazio-

(ITALPRESS).