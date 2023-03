Porti, Rixi “La Cultura del mare deve tornare centrale per il Paese”

"La cultura del mare deve tornare centrale per il Paese. La stessa città di Palermo ha riscoperto il mare dopo che il Porto è diventato dinamico per la città. Per tanti anni Palermo non ha guardato sul mare e ha perso grandissime occasioni". Lo ha detto Edoardo Rixi, Viceministro Infrastrutture e Mobilità sostenibili a margine del convegno ‘Infrastrutture e Cultura: Il Ruolo del Porto per lo sviluppo del territorio’. xd6/pc/gtr