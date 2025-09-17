Porti, il Mit traccia la rotta: focus su riforma e investimenti

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la riunione con i presidenti e i commissari straordinari delle Autorità di Sistema portuale, presieduta dal vicepremier e ministro Matteo Salvini con il vice ministro Edoardo Rixi. Al centro del confronto: la visione strategica del governo per il settore, gli investimenti infrastrutturali e digitali, lo sviluppo dell’intermodalità e della logistica integrata, oltre alla necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni e territori.

“È stata inoltre approfondita la riforma portuale in itinere, come strumento per rafforzare l’efficienza e la competitività del sistema nazionale – conclude la nota del Mit -. Il futuro dei porti italiani passa da una visione comune e da una forte sinergia tra governo e territori”.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE