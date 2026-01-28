Porti, al via gli sconti sull’energia per le navi ferme

ROMA (ITALPRESS) - Porti più puliti e aria più respirabile nelle città costiere. È questo l'obiettivo del decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che introduce sconti sull'energia elettrica per le navi ferme in porto. Il provvedimento dà il via libera a un'agevolazione sugli oneri generali di sistema per incentivare il cosiddetto “cold ironing”: un sistema che permette alle navi ormeggiate di spegnere i motori e alimentarsi con l'elettricità da terra, anziché tenere accesi i generatori a combustibile fossile. Un cambiamento importante per ridurre l'inquinamento atmosferico nelle aree portuali, dove le emissioni delle navi in sosta contribuiscono in modo significativo al peggioramento della qu alità dell'aria. Lo sconto energetico, autorizzato dalla Commissione europea nel giugno 2024, sarà trasferito direttamente ad armatori e operatori, con regole precise per garantire trasparenza e corretto utilizzo delle risorse pubbliche. /gtr