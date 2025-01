Pordenone, pusher nasconde 20 mila euro nei pannolini della nipote

PORDENONE (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato uno spacciatore albanese, privo di permesso di soggiorno, sequestrandogli 10 grammi di cocaina nascosti in un porta sorpresa degli ovetti di cioccolato e e quasi 22.000 euro in contanti avvolti in 4 pannolini per bambini, gettati, assieme a quelli usati dalla nipotina, nel cestino del bagno. tvi/gtr