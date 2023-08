MILANO (ITALPRESS) – Il pool di banche, composto da Banco BPM, BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio con la partecipazione di Finlombarda – società finanziaria di Regione Lombardia – ha siglato un accordo con Lario Reti Holding per un finanziamento del valore complessivo pari a 62 milioni di euro, suddiviso in più tranche. Un finanziamento che associa la tutela del bene acqua con l’utilizzo del digitale, in linea con gli obiettivi del PNRR.

L’operazione è destinata a sostenere gli investimenti a forte impatto ambientale di Lario Reti Holding, il gestore del Servizio Idrico Integrato per l’intera Provincia di Lecco, con le nuove opere definite dall’Ufficio d’Ambito di Lecco in funzione delle esigenze del territorio.

“Grazie al sostegno ottenuto da intermediari finanziari di primo livello potremo implementare il piano industriale 2022-2045 e realizzare i relativi interventi – dichiara Lelio Cavallier, Presidente di Lario Reti Holding – Tra questi, figurano in particolar modo gli obiettivi di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, che saranno raggiunti anche grazie alla digitalizzazione e al monitoraggio delle reti stesse.” “Siamo soddisfatti di essere banca capofila di questa importante operazione a favore di Lario Reti Holding, un’azienda del settore pubblico che svolge un’attività fondamentale per il territorio – commenta Roberto Perico, Responsabile Direzione Territoriale Bergamo Brescia Lario di Banco BPM – Il nostro supporto finanziario andrà a sostenere un piano di sviluppo incentrato su innovazione e sostenibilità, due asset indispensabili per guardare al futuro che ci vedono in prima linea, con i nostri prodotti e servizi, a sostegno delle imprese e del Paese”. “BPER Banca supporta da tempo le realtà che investono nel territorio cercando di migliorare la qualità dei servizi offerti. La nostra Direzione CIB è in costante crescita grazie all’erogazione di prodotti e servizi mirati che possano supportare le aziende che contribuiscono in modo concreto al tessuto produttivo italiano.” ha dichiarato Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER Banca. “Il finanziamento di Lario Reti Holding, a cui anche Banca Popolare di Sondrio ha partecipato, è pienamente coerente con la nostra vocazione a collaborare al fianco di imprese che operano con una importante progettualità, anche di lungo periodo e in ottica di sostenibilità, per la tutela e lo sviluppo del territorio. Contribuire con un supporto concreto a interventi così strategici per la salvaguardia delle risorse idriche, volti anche ad implementare un maggior impiego del digitale, in linea con gli obiettivi del PNRR, conferma il nostro ruolo attivo e responsabile al servizio del tessuto economico e sociale delle comunità in cui siamo presenti”, ha dichiarato Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Banca Popolare di Sondrio.

“Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a finanziare settori strategici per uno sviluppo economico sostenibile del territorio lombardo, tra i quali il servizio idrico integrato. In particolare, siamo lieti di essere intervenuti, insieme a primari intermediari finanziari, nel finanziamento di Lario Reti Holding, azienda costantemente impegnata nella realizzazione di investimenti per la transizione digitale, l’efficienza e il miglioramento della qualità della risorsa idrica a favore dei cittadini della provincia di Lecco”, ha dichiarato Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda Spa.

“Il finanziamento in pool al quale ha partecipato la finanziaria regionale – dichiara l’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo della Risorsa Idrica, Massimo Sertori – si aggiunge ai contributi erogati negli ultimi anni da Regione Lombardia a favore dell’Ufficio d’Ambito di Lecco attraverso il fondo “Interventi per la ripresa economica” istituito con Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9, fondo con il quale sono stati complessivamente attribuiti al Servizio Idrico Integrato lombardo 124 milioni di euro”. “In questa provincia – sottolinea – l’importo del finanziamento è stato di circa 8 milioni”. “A tali risorse – conclude Sertori – ci auspichiamo possano presto aggiungersi anche quelle derivanti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, per cui l’Ufficio d’Ambito di Lecco con il Gestore Lario Reti Holding, grazie al supporto di Regione Lombardia, hanno richiesto in via prioritaria un contributo di circa 1,5 milioni di euro, e per il quale si resta in attesa del Decreto Ministeriale che ne formalizzi l’assegnazione”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).