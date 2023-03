ROMA (ITALPRESS) – Il Mit sta lavorando ad un “Decreto Ponte” che sarà presentato nelle prossime settimane e certamente entro il 31 marzo. La legge di bilancio 2023, infatti, ha fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della Società “Stretto di Messina”, concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente. E’ necessario, quindi, che entro tale data siano definite le nuove regole di funzionamento della Società, nonchè tutti i procedimenti per il riavvio delle attività di progettazione e realizzazione dell’opera.

L’annuncio del provvedimento è arrivato dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, durante un collegamento a un dibattito sul Porto di Palermo, e arriva a pochi giorni di distanza dal sopralluogo sul ponte che collega Svezia e Danimarca e da una riunione tecnica presieduta dallo stesso Salvini negli uffici Anas di Roma Termini. Sono i locali che – nelle intenzioni del Ministro – diventeranno il quartier generale della società incaricata di seguire il dossier Ponte sullo Stretto.

