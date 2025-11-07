Ponte sullo Stretto, riunione al Mit per i tavoli tecnici istituzionali

ROMA (ITALPRESS) – Riuniti oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i due tavoli tecnici istituzionali (sicurezza e attraversamento dinamico) per discutere alla presenza delle autorità designate dal decreto del ministro Salvini, sia degli aspetti legati alla sicurezza della navigazione durante i lavori del collegamento stabile, per validare le interferenze sin dalla prima fase propedeutica ai lavori, sia per aprire un confronto costruttivo sull’implementazione e il miglioramento del collegamento dinamico nello Stretto di Messina. Nel corso dei lavori, sono state affrontate le problematiche legate agli orari dei mezzi di collegamento rispetto ai treni ed agli aerei e come ottimizzare e implementare il servizio.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).