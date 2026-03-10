Ponte sullo stretto, Mit “L’iter prosegue, confermato lo stanziamento di 13,5 miliardi dal 2026”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini esprime “grande soddisfazione per l’approvazione in CdM dell’iter del Ponte sullo stretto di Messina. Confermato infatti lo stanziamento di 13,5 miliardi per la realizzazione dell’opera a partire dal 2026, in accordo con tutti i dicasteri interessati”. Così una nota del MIT.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
