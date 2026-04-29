In Trentino debuttano i taxi ferroviari attivi h24 e 7 giorni su 7

ROMA (ITALPRESS) – Un taxi che viaggia su rotaia, proprio come un treno, ma che non arriva in ritardo ed è attivo h24 e 7 giorni su 7. Il passeggero sceglie l’orario, prenota da app e si accomoda a bordo di una mini-carrozza da un massimo di 6 posti a guida autonoma, che si muove a doppio senso di marcia, occupando la stessa larghezza destinata a un tradizionale vagone ferroviario su linea a binario singolo.

È la rivoluzione della mobilità targata RailEvo, startup che, a soli tre anni dalla sua nascita, nel 2023, nel Polo Meccatronica di Trentino Sviluppo a Rovereto (Trento), presenta il suo prototipo di taxi ferroviario.

È il primo al mondo, ideato sfruttando le vecchie linee ferroviarie dismesse o sottoutilizzate a binario unico, tecnicamente riadattate da Valente Spa, azienda italiana che distribuisce rotaie in tutto il mondo da oltre un secolo e che è entrata nel capitale di RailEvo. Il debutto del prototipo, in anteprima mondiale, a Rovereto.

Il sistema è in fase di sperimentazione su una tratta urbana di Trento Nord. L’obiettivo è quadruplicare la capacità delle linee dismesse o ancora attive, e dimezzare i tempi di percorrenza rispetto ai modelli tradizionali, senza stravolgere il territorio, dando nuova vita alle tratte dismesse a binario unico, trasformandole da simboli di archeologia ferroviaria in autostrade su rotaia.

La sperimentazione in Trentino-Alto Adige è stata pensata come un modello replicabile, in grado di offrire nuove soluzioni per la mobilità sostenibile e la transizione ecologica.

-Foto Ufficio stampa Valente Spa-

(ITALPRESS).