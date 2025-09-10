Polonia, Meloni “Dalla Russia grave e inaccettabile violazione”

Roma, Italia 15 luglio 2025: Dichiarazioni congiunte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed il Cancelliere federale dell'Austria, Christian Stocker nella sala dei Galeoni a Palazzo Chigi.

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo, a nome del Governo italiano, piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione, da parte russa, dello spazio aereo polacco e dell’Alleanza Atlantica. L’Italia continuerà a lavorare per garantire la sicurezza europea, a partire da quella ucraina, e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

