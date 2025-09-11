La Polonia e la Lettonia chiudono lo spazio aereo ai suoi confini

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Anche la Lettonia ha deciso di chiudere lo spazio aereo ai suoi confini, seguendo l’annuncio fatto in precedenza dalla Polonia. Il ministero lettone della Difesa ha reso noto che lo spazio aereo al confine con la Bielorussia e la Russia resterà chiuso dalle 18 di oggi fino al 18 settembre come “misura preventiva” dopo la caduta di droni russi avvenuta ieri sul territorio polacco.

Il ministro lettone della Difesa, Andris Spruds, ha voluto però rassicurare la popolazione precisando che al momento non esiste “una minaccia concreta” da parte della Russia. In precedenza, la Polonia aveva annunciato una “limitazione del traffico aereo” presso il confine orientale fino agli inizi di dicembre. Il ministero degli Esteri di Varsavia ha invece reso noto, attraverso un messaggio su X, che si terrà una seduta straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta polacca, “in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia”. Secondo fonti dell’agenzia russa Tass, la seduta straordinaria potrebbe tenersi venerdì a New York.

Il ministero dell’Interno di Varsavia ha fatto sapere, attraverso una nota, che finora sono stati recuperati i frammenti di 16 dei 19 droni caduti ieri sul suolo polacco. Nella giornata di ieri il ministero della Difesa di Mosca aveva escluso l’intenzione di colpire il territorio della Polonia, elencando invece una serie di siti che erano bersaglio di un attacco russo in Ucraina. Nella giornata di oggi il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha commentato le dichiarazioni da Varsavia bollandole come “niente di nuovo”. “E’ la retorica tipica di quasi tutte le capitali europee negli ultimi tempi”, ha chiosato Peskov nel consueto briefing quotidiano con i giornalisti.

