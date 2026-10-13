Polizia sequestra armi e 141 chili di droga a Torino, arrestato 26enne

TORINO (ITALPRESS) - Maxi sequestro di droga e armi tra i quartieri di Madonna di Campagna e San Donato, a Torino. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino italiano di 26 anni al termine di un'articolata attività investigativa condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile, che ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 141 chili di sostanze stupefacenti, 85 mila euro in contanti, cinque armi da fuoco, varie munizioni illegalmente detenute, nonché materiale destinato al confezionamento della droga. vbo/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)