PALERMO (ITALPRESS) - Un murales ricorderà il professore Paolo Giaccone, brillante e stimato medico legale, ucciso tra i viali del Policlinico di Palermo dai killer della cosca mafiosa di Corso dei Mille l'11 agosto di 43 anni fa. Ad annunciarlo la Direttrice Generale del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari, nel corso della cerimonia di commemorazione che si è svolta presso l'Azienda ospedaliera universitaria intitolata al professore. xd8/mgg/gtr