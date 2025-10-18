Poliambulatorio Monferrato, Gherlone “Colmiamo qualche carenza”

TORINO (ITALPRESS) "Questo è un territorio che aveva necessità di questo progetto, per poter portare un po' della nostra sanità qui allo scopo di colmare qualche carenza che riscontriamo giornalmente". Lo ha dichiarato il professor Enrico Gherlone, rettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, all'inaugurazione del Poliambulatorio Medico Specialistico Monferrato da parte del Gruppo San Donato. xb4/tvi/mca1